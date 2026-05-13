Nazione: “De Gea vuole restare, ma l’ultima parola spetta alla società. Occhio alla Juve”

Lo spagnolo ha un contratto fino al 2028

David De Gea. Lui,lo si è capito, vuole riprovare l'avventura di Firenze. O anche, giustamente, non ha più voglia di fare il giramondo. Il contratto glielo permette (scadenza nel 2028) e dunque la parola passa alla… filosofia societario-tecnica del club. Si punterà ancora su un numero uno che non è più un ragazzino? Oppure esiste la tentazione di mettere fra i pali qualcuno che possa diventare il padrone del ruolo per anni? La risposta definitiva può arrivare dal mercato e da quanto, eventuali club interessati a De Gea sono pronti a spendere. Occhio alla Juve. Lo riporta La Nazione.