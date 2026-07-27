Nazione: “De Gea resta capitano per la sua leadership: confermata la sua intenzione di chiudere a Firenze”

Le chiavi della Fiorentina sono state consegnate allo spagnolo

Nessun dubbio, solo leadership assoluta: a David De Gea sono state consegnate le chiavi della Fiorentina. La formale riconferma della fascia di capitano ha blindato definitivamente il portiere spagnolo alla guida dello spogliatoio ora affidato a Fabio Grosso, dissolvendo le nubi e i dubbi (di mercato) che si erano addensati nei mesi scorsi sul suo futuro a Firenze.

Ma non è stato un percorso privo di ostacoli duri. Solo a marzo, per alcune prove opache attorno allo spagnolo una parte della tifoseria aveva storto il naso, mettendolo in discussione. Possibile in una stagione disgraziata come la scorso. Ma lui aveva risposto da campione e sulla salvezza ci sono ancora ben impresse le sue manone. A fare la differenza, oltre al carisma, sono state le sue indiscutibili qualità tra i pali: riflessi innati sulla linea di porta, abilità straordinaria nelle parate d'istinto e una netta crescita anche nel fare ripartire dal basso la manovra. Tutte qualità che non si erano perse, ma solo affievolite. E' bastato un attimo, come sanno fare i campioni, per riprendersi e riprendere la stima dei tifosi.

Questo inizio di stagione ha ristabilito le gerarchie, se mai ce ne fosse stato bisogno. La scelta di confermargli i galloni rappresenta un forte segnale di continuità e fiducia. Lo stesso De Gea, ha ribadito come indossare la fascia, tra l'altro nel campionato del centenario del club sia «una responsabilità e un piacere», confermando l'intenzione di voler chiudere qui la sua incredibile carriera.

Il legame tra lo spagnolo, Firenze e la Fiesole si è così ulteriormente cementato. I tifosi hanno piano piano scoperto l'uomo dietro i guantoni, apprezzandone lo spessore morale, oltre che la capacità di guidare la linea difensiva. Stima ricambiato visto che De Gea ha sempre detto come l'ambiente gigliato sia una «grande famiglia» in cui si sente protetto. La sua leadership ed eccellenza tecnica saranno il pilastro fondamentale su cui poggiare la Fiorentina targata Grosso, che ha portato una «ventata di energia positiva». Firenze, insomma, ha ritrovato il suo guardiano sicuro. Lo riporta La Nazione.