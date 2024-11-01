Nazione: “De Gea è un eroe, sa fare la differenza, vale come un centravanti che fa gol”

Solo un eroe riesce ad arrivare a togliere la palla in quell'angolino alto

Eroico. E sopratutto decisivo. Sempre e comunque. De Gea fa tornare alla memoria un detto del calcio: un portiere che sa fare la differenza vale quanto un centravanti che la butta sempre dentro. Ecco, lo spagnolo della Fiorentina è esattamente questo. Così gli highlights della trasferta di Genova da una parte raccontano il gol di Gosens, qualche spunto in velocità di Dodo e di Sottil, ma poi si soffermano su tutte quelle smanacciate fatte di forza e precisione e quei palloni placcati con cui De Gea ha impedito al Genoa di segnare.

Di rimettere in sesto la serata di resettare una sconfitta messa in conto dopo il vantaggio di Gosens. De Gea è stato perentorio su Pinamonti, bravo Frendrup, straordinario su Vasquez togliendo un pallone da lassù, all'angolino alto, dove un portiere che non è un eroe non sa arrivare. Ma lui un eroe lo è. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-suda-e-ringrazia-de-gea-vittoria-preziosa-ora-si-sogna-la-champions/274997/