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Nazione: “De Gea a meno di offerte straordinarie vuole restare. Fiorentina disposta a cederlo per 5-6 milioni”

Alcune riflessioni sono iniziate già da tempo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 08:34
Nazione: “De Gea a meno di offerte straordinarie vuole restare. Fiorentina disposta a cederlo per 5-6 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
De Gea
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Le riflessioni sono già iniziate invece da tempo su elementi come De Gea, Gosens e Gudmundsson, gente che lo scorso anno ha faticato più del previsto.

De Gea (3 milioni netti) potrebbe andarsene a fronte di un'offerta di 5-6 milioni di euro. Si è capito da tempo che il club viola vorrebbe rosicchiare qualcosa al monte ingaggi anche fra i pali. Di contro il portiere o ha già fatto sapere di voler rimanere a meno di offerte straordinarie per ora non arrivate. Lo scrive La Nazione. 

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