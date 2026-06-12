Nazione: “De Gea a meno di offerte straordinarie vuole restare. Fiorentina disposta a cederlo per 5-6 milioni”

Alcune riflessioni sono iniziate già da tempo

Le riflessioni sono già iniziate invece da tempo su elementi come De Gea, Gosens e Gudmundsson, gente che lo scorso anno ha faticato più del previsto.

De Gea (3 milioni netti) potrebbe andarsene a fronte di un'offerta di 5-6 milioni di euro. Si è capito da tempo che il club viola vorrebbe rosicchiare qualcosa al monte ingaggi anche fra i pali. Di contro il portiere o ha già fatto sapere di voler rimanere a meno di offerte straordinarie per ora non arrivate. Lo scrive La Nazione.