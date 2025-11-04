4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “D’Aversa in pole. Palladino? Gradito a gran parte della squadra, ma nessun contatto”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

4 Novembre · 08:58

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 08:58

TAG:

FiorentinaPalladino

di

D’Aversa sembra però aver messo la freccia..

Non solo Roberto Goretti in ballottaggio per la promozione nel ruolo di ds ma anche Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile. E alla fine potrebbero essere proprio loro a scegliere il nuovo tecnico. Che nelle ultime ore ha assunto sempre più la fisionomia di Roberto D’Aversa, il quale ha messo la freccia e ha superato il resto della concorrenza, compreso quel Paolo Vanoli per il quale per buona parte della giornata sembrava tutto apparecchiato.

Nessun contatto per il ritorno di Palladino (nonostante il gradimento di gran parte della squadra), in secondo piano anche altre candidature, compresa quella di Nesta. Reduce dalla sfortunata esperienza di Empoli, terminata con la retrocessione, D’Aversa è rimasto senza squadra all’inizio di questa stagione. Profilo apprezzato dalla Fiorentina, evidentemente caldeggiato anche dal nuovo direttore sportivo. Carriera decennale da allenatore, cominciata a Lanciano e proseguita tra Parma, Sampdoria, Lecce e appunto Empoli. Lo scrive La Nazione.

