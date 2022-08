Nazione, da domani al 3 novembre la Fiorentina giocherà 19 gare: nuovo turnover per i ragazzi di Italiano

Senza tregua, adesso più che mai. Ritrovarsi alla vigilia di una nuova partita per la Fiorentina è come un battito di ciglia. Neanche il tempo di festeggiare per l’approdo alla fase a gironi della Conference League, che i ragazzi di Italiano devono concentrarsi su una sfida difficile come quella di domani sera contro il Napoli. La Fiorentina è rientrata da Enschede alle 3 del mattino di ieri. I calciatori hanno raggiunto le loro abitazioni ed hanno goduto di qualche ora di riposo, con l’allenamento che è stato fissato nel tardo pomeriggio. Seduta che non è servita per preparare sul campo la partita. Scarico per chi ha giocato, lavoro un po’ più intenso per gli altri. Italiano ha potuto lavorare al video, dovrà abituarsi in fretta a questo tipo di sedute imposte dal calendario. Da domani al 13 novembre la Fiorentina giocherà 19 partite ufficiali tra campionato e Conference League, con una media esatta di una partita ogni quattro giorni. Impossibile pensare di allenarsi. La squadra imparerà a farlo giocando, anche perché il tecnico ha già dimostrato di tenere tutti sulla corda ed in considerazione.

A questo proposito, la formazione viola che Italiano opporrà al Napoli è una sorta di rebus di difficile risoluzione, ma pensare ad una conferma in blocco dei reduci di Enschede sarebbe sbagliato. Persino Terracciano, il migliore in campo giovedì sera, dovrebbe tornare in panchina in nome della rotazione stabilita ad inizio stagione. Spazio dunque a Gollini fra i pali. In difesa potrebbe rivedersi Dodò, con la conferma di Milenkovic ed Igor al centro e quella di Biraghi a sinistra. Cambi sì, ma la forza del Napoli farà fare qualche riflessione in più ad Italiano (anche in vista dell’Udinese nel turno infrasettimanale). A centrocampo tornerà Duncan (Maleh, sempre titolare, è parso spremuto), con Sofyan Amrabat che dovrebbe resistere in cabina di regia. Poi il grande dubbio Bonaventura, al quale potrebbe essere chiesto un sacrificio. In attesa di Barak, che potrà accomodarsi in panchina. Infine l’attacco: sfida totale Jovic-Cabral, mentre dovrebbe tornare dal 1’ Gonzalez insieme a Sottil. Lo scrive La Nazione.

