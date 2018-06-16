Nazione, Corvino in costante lavoro. Trattative in corso con 4 giocatori

Pantaleo Corvino non molla il cellulare, il dg viola è in costante contatto con Juventus e Udinese per provare ad ottenere una volta per tutte le prestazioni di Pjaca e Meret

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2018 09:43

Condividi