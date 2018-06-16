Nazione, Corvino in costante lavoro. Trattative in corso con 4 giocatori
Pantaleo Corvino non molla il cellulare, il dg viola è in costante contatto con Juventus e Udinese per provare ad ottenere una volta per tutte le prestazioni di Pjaca e Meret
Pantaleo Corvino non molla il cellulare, il dg viola è in costante contatto con Juventus e Udinese per provare ad ottenere una volta per tutte le prestazioni di Pjaca e Meret. I due giocatori avrebbero confermato il proprio gradimento per la piazza di Firenze, ma restano ancora da inserire alcuni tasselli per convincere le loro squadre d’origine. Intanto si avvicina un colpo interessante, Edmilson, giocatore classe ’94 dello Standard Liegi, un cursore utilizzabile su entrambe le fasce. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 6 milioni. La pista Soucek è ancora calda, dopo un’ampia disponibilità da parte dello Slavia Praga, ora sembrerebbe esserci stata una frenata, ma sembrerebbe essere la classica mossa per ottenere qualche soldino in più. La Fiorentina è ufficialmente entrata nel clima mercato.
A scriverlo è La Nazione