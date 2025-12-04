Nazione: “Coppa Italia? Per la Fiorentina il Como, poi forse il Napoli”

Ci sarà il Napoli sulla strada di Fiorentina o Como per quanto riguarda i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Conte ha faticato non poco per eliminare il Cagliari agli ottavi, in una partita decisa da una serie infinita di calci di rigore. Decisivo l’errore di Luvumbo. Napoli che dunque stacca il pass per il turno successivo. Gli azzurri di Conte attendono la vincente di Fiorentina-Como, una delle due gare degli ottavi che si disputeranno a gennaio. La sfida del Franchi è in programma il 27 alle ore 21. Lo scrive La Nazione.