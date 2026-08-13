Nazione: "Contro il Benevento 4-3-2-1 con Atta e Gudmundsson alle spalle di Kean. Oulai in regia"

Mastantuono potrebbe giocare a gara in corso

Prove generali ma con le idee sempre più chiare. La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park in vista della sfida di domani sera contro il Benevento, esordio stagionale in Coppa Italia. Fabio Grosso, atteso oggi alle 12.30 al media center del centro sportivo per la conferenza stampa, sembra orientato a dare continuità all'assetto tattico proposto nelle ultime uscite: il 4-3-2-1. Una soluzione che, almeno dall'inizio, non dovrebbe però prevedere l'impiego di Franco Mastantuono.

L'argentino resta candidato a un ingresso a gara in corso, pronto a essere un'arma in più nella ripresa. Per il resto qualche ballottaggio resta aperto: Jimenez è in vantaggio su Joao Mario a destra, mentre in mezzo la sfida è tra Oulai e Fagioli per il ruolo di play, con l'ivoriano favorito. Davanti, invece, nessuna sorpresa: Atta e Gudmundsson agiranno alle spalle di Kean. Niente ritiro al Viola Park, intanto: dopo la rifinitura di oggi , la squadra farà ritorno a casa. Procede spedita la vendita dei biglietti per il match del Franchi: sono oltre 11mila i tagliandi staccati. Lo scrive La Nazione.