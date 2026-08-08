Nazione: "Conferme su un grande colpo per l'esterno sinistro: esborso importante a titolo definitivo"
La Fiorentina lavora soprattutto per il reparto offensivo
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 10:12
La situazione Thorstvedt è nota e da non accantonare, ma la Fiorentina lavora soprattutto per il reparto offensivo, l'ultimo da sistemare risalendo idealmente il campo. In città circola da giorni l'idea di un altro grande colpo per la corsia sinistra. Elemento da prendere a titolo definitivo con un esborso importante. Conferme piovute nelle ultime ore, anche se il nome giusto non sembra essere circolato. C'è poi la questione dell'altro esterno, quello da rotazione a gara in corso. Lo riporta La Nazione.