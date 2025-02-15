Nazione: “Comuzzo simbolo della Fiorentina. Ipotesi adeguamento di contratto per blindarlo”

Comuzzo ha impressionato per la sua versatilità

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è un ragazzo di poche parole, come dimostra il suo profilo Instagram, dove usa frasi concise ma significative. Dopo aver scontato una squalifica e aver affrontato voci di mercato, la partita contro il Como segnerà il suo ritorno a una routine “normale" di gioco. Comuzzo ha impressionato per la sua versatilità, giocando anche come terzino nel recente recupero contro l'Inter, e con il ritorno di Mari e la crescita di altri difensori, la concorrenza si fa più forte.

Nonostante ciò, Comuzzo sembra destinato a diventare titolare fisso, con Palladino che lo ha già schierato in vari ruoli, compreso come terzino destro. Dopo le offerte del Napoli, la Fiorentina sembra intenzionata a blindare il giovane difensore, che ha già un contratto fino al 2028, e un possibile adeguamento del contratto potrebbe essere all'orizzonte. Lo scrive La Nazione.