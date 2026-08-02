Nazione: "Como unica pista concreta per Kean ma ci sono due dubbi: ingaggio e condizione fisica"

Davanti ad un'opzione interessanti per tutti, dirsi addio non sarebbe un problema

Da una parte il ritorno in campo con gol contro il Real Madrid (amichevole finita 2-2 con rete anche di Piccoli), dall’altra una situazione di mercato che andrà monitorata ora dopo ora. Si è accesa all’improvviso l’estate di Moise Kean, centravanti della Fiorentina e della Nazionale. Qualche giorno di gestione atletica con allenamenti differenziati, poi il ritorno in gruppo in occasione del test di pregio proprio contro i Blancos di Mourinho, nel quale gli è bastato un minuto per lasciare il segno con un colpo di testa. Un occhio al campo, l’altro al cellulare, da dove potrebbero arrivare novità importanti nelle prossime ore. Ormai la strategia delle parti si è capita da tempo, specialmente dopo la chiusura della finestra di luglio per attivare la clausola rescissoria da 62 milioni di euro.

Grosso non avrebbe problemi a piazzarlo al centro dell’attacco, ma le parti sono sostanzialmente d’accordo: davanti a un’opzione interessante per tutti, dirsi addio non sarebbe un problema. E chiaramente c’è chi da tempo si è mosso per provare a crearla questa possibilità. L’idea di Moise è quella di lasciare Firenze solo davanti a un’opportunità che lo possa riportare a giocare in Champions League. Di contro, per la Fiorentina si può intavolare l’affare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Sgombriamo il campo da equivoci. In questo momento di trattative in corso non ce ne sono. Qualche informazione sulla situazione del giocatore l’ha chiesta il Lipsia, così come è circolato il nome del Fenerbahce. Sondaggi, proposte, niente di più. La situazione più interessante per Kean, ma probabilmente anche per la Fiorentina, resta l’idea Como maturata nelle ultime settimane. Fin qui il club lariano è rimasto in fase d’attesa. Il lavoro dell’entourage del giocatore ha però fatto breccia. Fabregas prenderebbe volentieri Kean per il suo attacco. Adesso da capire ci sono un paio di aspetti.

Quanto il Como sia realmente intenzionato a mettere sul piatto della Fiorentina e del giocatore, che in viola guadagna 4,5 milioni netti a stagione - dopo il costoso affare Chalobah in via di definizione per oltre 30 milioni - oltre alle tempistiche di messa in atto della manovra. Molto dipenderà anche dalle rassicurazioni circa le condizioni fisiche del centravanti, che ha saltato completamente l’ultima fase della scorsa stagione e nel corso dell’estate ha intervallato lavoro di gruppo a sedute personalizzate, programmate e che non hanno destato particolare allarme come si è visto ieri a Klagenfurt. Lo riporta La Nazione.