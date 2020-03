Commisso già dalla prossima estate avrebbe voluto portare in viola un calciatore di MLS. L’idea che potrebbe prendere corpo è quella che porta a Gianluca Busio. Il centrocampista di proprietà dello Sporting Kansas City ha doppio passaporto sia statunitense che italiano. Può essere ceduto per 4 milioni circa, il suo sbarco in Europa consentirebbe alla Fiorentina un grande impatto mediatico negli USA. Lo riporta La Nazione.