Nazione, Commisso torna tra Viola Park, questione stadio e vicinanza alla squadra 

Irrompe di nuovo il mercato, si accende il campionato e torna Rocco. Che settimana, quella della Fiorentina. E inevitabile, parlando di affari, viene da pensare che la coincidenza principale sarà proprio quella del week end. Lo Celso, Bajrami, Milenkovic e l’eventuale sostituto-erede: chissà se tutto davvero non prenderà corpo in modo definitivo quando al tavolone delle trattive del club viola ci sarà appunto anche il numero uno della società.

Il programma di Commisso, detto questo, sembra ormai sufficientemente chiaro e a parte il grande interesse per la questione stadio e la voglia di (ri)seguire in diretta i lavori per il Viola Park, è sicuro che Rocco vorrà stare più che mai accanto alla squadra. Vederla almeno nelle prime tre apparizioni (Cremonese, Twente ed Empoli) e osservare in diretta come il mercato ha trasformato la squadra che dopo la qualificazione conquistata a primavera, adesso punta a godersi il più a lungo possibile l’avventura in Europa. Poi Commisso deciderà se rimanere a Firenze anche qualche giorno in più, magari con l’obiettivo di seguire anche la sfida con la Juventus dell’ex Vlahovic a inizio settembre. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FOLLIA BERARDI, VUOLE PICCHIARE UN TIFOSO DOPO LA PARTITA, ESCE DALLO STADIO, SERVE LA POLIZIA A BLOCCARLO