Nazione, Commisso, prima i complimenti alla squadra, domani sera sarà al Franchi

Rocco Commisso non ha seguito la squadra a Enschede e ieri i canali social del club viola hanno pubblicato un video che mostra il presidente insieme ai giocatori viola all’interno del centro sportivo Davide Astori: scambio di saluti e tanti complimenti alla squadra da parte del proprietario del club, che domani sera sarà al Franchi per seguire il match contro il Napoli. Tutta l’attenzione viola è già proiettata alla sfida contro la squadra di Spalletti, che ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita contro la Fiorentina. A proposito di Commisso, il presidente non ha ancora fatto programmi a proposito della sua permanenza a Firenze, che a meno di impegni lavorativi non prevedibili si protrarrà fino a data da definire. Lo scrive La Nazione.

