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Nazione: “Commisso con il cappellino “alla Beppe Iachini”, la Fiorentina trionfa. Sarà un nuovo portafortuna?”

Commisso ha esortato tutti a mantenere lo stesso spirito ed alta la concentrazione per il derby toscano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2024 09:24
Nazione: “Commisso con il cappellino “alla Beppe Iachini”, la Fiorentina trionfa. Sarà un nuovo portafortuna?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Mai visto così sportivo in tribuna, con il cappellino "alla Beppe Iachini". Rocco Commisso si è goduto un pomeriggio di festa, con la squadra che gli ha dedicato la prima vittoria in campionato. Al suo fianco, come sempre, la moglie Catherine e i dirigenti della Fiorentina. A fine partita, il presidente è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra per la prestazione, la vittoria e la determinazione dimostrata. Ha esortato tutti a mantenere lo stesso spirito e a concentrarsi subito sulla prossima sfida, il derby in trasferta contro l'Empoli. Commisso ha poi abbracciato mister Palladino e Albert Gudmundsson, lodandolo per l'impatto decisivo all'esordio. Chissà che quel cappellino nero da baseball non diventi un portafortuna da riproporre in futuro. Lo riporta La Nazione.

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