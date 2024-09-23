Nazione: “Commisso con il cappellino “alla Beppe Iachini”, la Fiorentina trionfa. Sarà un nuovo portafortuna?”

Commisso ha esortato tutti a mantenere lo stesso spirito ed alta la concentrazione per il derby toscano

Mai visto così sportivo in tribuna, con il cappellino "alla Beppe Iachini". Rocco Commisso si è goduto un pomeriggio di festa, con la squadra che gli ha dedicato la prima vittoria in campionato. Al suo fianco, come sempre, la moglie Catherine e i dirigenti della Fiorentina. A fine partita, il presidente è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra per la prestazione, la vittoria e la determinazione dimostrata. Ha esortato tutti a mantenere lo stesso spirito e a concentrarsi subito sulla prossima sfida, il derby in trasferta contro l'Empoli. Commisso ha poi abbracciato mister Palladino e Albert Gudmundsson, lodandolo per l'impatto decisivo all'esordio. Chissà che quel cappellino nero da baseball non diventi un portafortuna da riproporre in futuro. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/