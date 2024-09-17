Nazione: “Commisso amareggiato, non userà toni forti con la squadra. Ma si aspetta risultati migliori”
Commisso aveva promesso di sostenere la squadra anche nelle difficoltà
Rocco Commisso aveva promesso di sostenere la squadra e l'allenatore di fronte alle difficoltà e alle critiche, a condizione che la squadra mostrasse impegno e attaccamento alla maglia. Tuttavia, dopo la partita contro l'Atalanta, il suo sentimento predominante è stato l'amarezza. Commisso ha seguito la partita da Firenze, avendo deciso di non partecipare alla trasferta per motivi di stanchezza e per evitare il luogo legato alla morte del suo ex braccio destro, Barone. Al ritorno a Firenze, Commisso non userà toni forti con la squadra, che è ancora in fase di costruzione, ma si aspetta un miglioramento nei risultati. Lo riporta La Nazione.
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