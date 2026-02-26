Nazione: “Circa 8mila tifosi della Fiorentina al Franchi oggi, 1250 quelli dello Jagiellonia”

Dopo il derby da (quasi) tutto esaurito di lunedì sera contro il Pisa, stasera il Franchi sarà in ‘versione Conference’. Ovvero piuttosto vuoto. L’ultimo dato della biglietteria parla di circa 8.000 tifosi attesi sugli spalti (numero che potrà leggermente aumentare, ma la soglia dei diecimila sembra lontana). Un dato in linea con le presenze non solo di quest’anno, ma anche delle precedenti edizioni. Diversi i fattori che concorrono alla scarsa affluenza. Un turno di fatto già ipotecato dopo lo 0-3 maturato in Polonia e un orario scomodo (18.45) per chi lavora. Se lunedì valeva la pena fare un sacrificio, stavolta in tanti si rimetteranno nelle mani della squadra e attenderanno con fiducia i turni successivi.

Dalla Polonia sono in arrivo 1.250 tifosi dello Jagiellonia. Consueti divieti emessi dalla prefettura e allerta piuttosto alta tra le forze dell’ordine, fra questi c’è anche una frangia (circa 300 ultras) considerata pericolosa. Piano sicurezza definito già da giorni nei minimi dettagli anche con la collaborazione della polizia polacca. Lo scrive La Nazione.