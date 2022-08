Nazione, caso risolto in tribuna: la Fiorentina accontenta il gruppo di tifosi storici

E’ finita nel migliore dei modi la vicenda di un gruppo di vecchi abbonati viola in tribuna Vip. Fra questi anche Franco Faldi, socio fondatore del Viola club Settebello, che attraverso La Nazione aveva messo in evidenza l’impossibilità di far valere la prelazione sui propri posti «storici»: la Fiorentina infatti aveva riservato alcune sedie agli sponsor, impedendo la prenotazione a chi le aveva sempre occupate attraverso l’abbonamento. La vicenda, fa sapere Faldi, si è risolta positivamente e la Fiorentina si è adoperata per accontentare i propri tifosi storici. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “PASSI IN AVANTI PER DRAGOWSKI ALLO SPEZIA. L’ACCORDO TOTALE POTREBBE ARRIVARE NELLE PROSSIME ORE”