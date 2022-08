Nazione, campagna abbonamenti Fiorentina: via alla vendita libera. Finora quasi 20.000 tessere

La campagna abbonamenti della Fiorentina è agli sgoccioli. Stasera a mezzanotte termina la terza fase, denominata InViola Time e prolungata di una settimana dalla società viola per agevolare i ritardatari con prezzi ancora scontati. Da domani inizierà l’ultima fase, ovvero quella della vendita libera nella quale aumenterà il costo in tutti i settori. E contestualmente inizierà anche la vendita dei biglietti per la partita contro la Cremonese. Il dato ufficioso parla di quasi 20mila abbonamenti sottoscritti ed a questo punto è lecito pensare che il numero finale non si discosterà troppo da quella cifra. Resta un risultato soddisfacente per la società, anche se probabilmente è mancato l’acuto per convincere gli indecisi. Senz’altro chi vorrà abbonarsi dovrà farlo entro il 13 agosto. La Fiorentina non prevede infatti una riapertura dopo la prima giornata di campionato, come già successo in passato. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, LO CELSO-FIORENTINA? SPUNTA L’IPOTESI PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO NEL 2023