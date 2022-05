Nazione, Cabral la certezza in attacco. Belotti? Situazione di stallo

E’ il rebus più delicato; quello chiave per il futuro, considerato il ruolo e la recente difficoltà a tradurre in gol la grande mole di gioco che la squadra di Italiano sviluppa. Partiamo da una certezza: Cabral. Il brasiliano è della Fiorentina, mentre Piatek è in prestito con riscatto fissato. Al momento questa opzione è freddina. Ma quello che potrebbe cambiare tutto è la decisione che Belotti farà presto sapere in merito al suo futuro. I viola aspettano e potrebbero anche essere destinazione gradita. Nel caso Piatek potrebbe fare il percorso inverso, via Berlino. Lo scrive La Nazione.

