Nazione, Brekalo alla Dinamo Zagabria in prestito, oneroso e secco fino a fine stagione

Il domino si è innescato nel tardo pomeriggio, quando la Dinamo Zagabria ha accettato di pagare il prestito di Josip Brekalo per i prossimi sei mesi. Una volta arrivata l’offerta ufficiale al Viola Park, i dirigenti gigliati non hanno fatto altro che accettarla. Alla fine saranno 200.000 euro che entreranno nelle casse viola, poi la prossima estate le parti torneranno a parlarsi. Ma oggi la trattativa si chiude in prestito, oneroso e secco. Il calciatore ieri pomeriggio si è allenato con il gruppo al Viola Park per l’ultima volta. Oggi è atteso a Zagabria per le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive La Nazione.

