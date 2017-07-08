Nazione, braccio di ferro tra Milan e Fiorentina per Kalinic. I viola chiedono 30 milioni mentre il Milan...

Il braccio di ferro tra Fiorentina e Milan per Kalinic continua. I viola per il giocatore chiedono 30 milioni mentre il Milan..

[...] Si allungano e non poco i tempi (in agenda) relativi all’operazione Kalinic-Milan. I rossoneri sono ancora interessatissimi all’attaccante. Nessun dubbio di questo tipo, ma è evidente che (specie dopo le parole dell’attaccante «Voglio andare al Milan»), si punta a risparmiare qualcosa a livello di offerta da mettere sul piatto della Fiorentina. In sintesi: il Milan non sembra avere intenzione di spingersi oltre i 25 milioni previsti per l’acquisto di Kalinic già da qualche settimana. La Fiorentina però continua a pretenderne almeno 30. E sarà tutto qui che si consumerà il braccio di ferro fra i due club che potrebbe durare fino al termine del ritiro estivo delle due squadre.

A riportarlo è La Nazione