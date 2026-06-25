Nazione: “Bournemouth e Aston Villa su Gudmundsson ma Sarri lo vuole all’Atalanta”

Si registrano movimenti intorno a Gudmundsson

Movimenti importanti si registrano anche sul fronte estero, in particolare dalla Premier League. Due club inglesi hanno messo gli occhi su Gudmundsson . Bournemouth e Aston Villa si sono infatti informate sul talento islandese nelle ultime ore. Al momento, tuttavia, i due club si sono fermati a un semplice sondaggio. In Italia l'Atalanta, su richiesta di Sarri, è sempre interessata. Lo scrive La Nazione.