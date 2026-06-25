Labaro Viola

Nazione: “Bournemouth e Aston Villa su Gudmundsson ma Sarri lo vuole all’Atalanta”

Si registrano movimenti intorno a Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 08:54
Nazione: “Bournemouth e Aston Villa su Gudmundsson ma Sarri lo vuole all’Atalanta” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
Condividi

Movimenti importanti si registrano anche sul fronte estero, in particolare dalla Premier League. Due club inglesi hanno messo gli occhi su Gudmundsson . Bournemouth e Aston Villa si sono infatti informate sul talento islandese nelle ultime ore. Al momento, tuttavia, i due club si sono fermati a un semplice sondaggio. In Italia l'Atalanta, su richiesta di Sarri, è sempre interessata. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok