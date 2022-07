Nazione, boom di follower per la Fiorentina: è sesta in Italia su tutte le piattaforme

Il ritiro ha segnato un’ulteriore crescita viola sulle piattaforme social. Il club viola è sesto in Italia per follower su tutte le piattaforme (dietro a Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli, davanti a Lazio e Atalanta). Bene anche le sponsorizzazioni. Nuovi posizionamenti nel confronto con il mese precedente, e si segnala l’ingresso della Fiorentina all’interno del ranking di Instagram in partnership con 4+ Nutrition, brand di integratori sportivi. Lo scrive La Nazione.

