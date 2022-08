Nazione: “Bonaventura il migliore, 7 in pagella. Italiano vorrebbe clonarlo. E magari ringiovanirlo”

“Bonaventura il migliore, 7 per il giocatore. Una vecchia lenza in tutte le situazioni. Chi è in difficoltà lo cerca e lui accende il lampeggiante del Sos, fa anche la boa al centro per cercare scorciatoie nelle ripartenze. Jack gioca una partita senza pause, è il cecchino che apre la partita e ci prova altre tre volte (due nel momento peggiore della Fiorentina). Cambia avversario diretto e mantiene la qualità di gioco, alla distanza gestisce con esperienza il calo fisico. Difficile rinunciare a un centrocampista così completo e Italiano (che è stato centrocampista) vorrebbe clonarlo. E magari ringiovanirlo”. Lo scrive La Nazione.

