Nazione: “Biraghi-Fiorentina si va verso un lungo braccio di ferro. I tifosi si sono schierati”

Il malumore di Biraghi si è presentato varie volte al cospetto di Palladino

In quella che sembrava una giornata di vigilia europea come le altre, si è preso la scena, tramite le parole di Palladino in conferenza stampa, Cristiano Biraghi. "Biraghi non sarà convocato per scelta tecnica", una frase che in meno di un'ora ha scatenato un autentico putiferio, tra il botta e risposta con il procuratore Giuffredi e il delirio sui social. “Non era abituato a non giocare con continuità, perché è sempre stato un giocatore importante per questa maglia. La reputo una scelta tecnica, non credo di dover aggiungere altro", ha poi aggiunto il tecnico viola. Parole tanto inaspettate quanto forti che hanno certificato un'inattesa frattura tra le due parti. Una giornata che ha segnato il punto di non ritorno nel rapporto tra il capitano viola e la Fiorentina, club che già in estate aveva già fatto scelte ben precise per rinforzare quel reparto. La conferma di Parisi e l'acquisto di Robin Gosens hanno tolto sempre più minuti a Biraghi, nonostante Palladino abbia provato a trovagli spazio come terzo centrale di sinistra nella linea a tre.

Il malumore di Biraghi si è presentato varie volte al cospetto di Palladino. Prima con alcune lamentele che si sono trasformate in faccia a faccia al Viola Park e poi ci sarebbe stato anche un acceso confronto alla fine della gara di Conference contro l'Apoel Nicosia. Tutto questo ha fatto prendere la decisione che ieri è stata comunicata davanti alle telecamere. Una decisione forte che ha fatto scoppiare tantissime polemiche sui social, con la quasi totalità dei tifosi che però si è schierata con Palladino. La sensazione però è che quello accaduto ieri sia soltanto il primo capitolo di quello che potrebbe rivelarsi un lungo braccio di ferro. Lo riporta La Nazione.

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