La Fiorentina torna in pressing su Domenico Berardi, da sempre un pallino di Pradè, il quale potrebbe sostituire la cessione di Chiesa senza mai dimenticare Andrea Belotti nonostante Cairo abbia chiuso alla sua cessione. Il calciatore attende per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Non è mai stato mollato nemmeno Krzysztof Piatek, il quale sembra aberra ritrovato il gol. Lo riporta La Nazione.