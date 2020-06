Gazzetta, Milenkovic, rinnovo lontano. La Fiorentina vuole per lui almeno 30 milioni

Domani contro la Lazio, Nikola Milenkovic tornerà nella difesa titolare della Fiorentina dopo la panchina contro il Brescia. I viola dovrebbero tornare al 3-5-2. In estate il difensore serbo, sarà un uomo mercato. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma è quasi impossibile pensare ad un suo prolungamento. In caso di addio la Fiorentina chiede una cifra intorno ai 30 milioni. Al termine di questa stagione andrà in scena l’incontro tra la Fiorentina ed il suo agente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.