Nazione: “Ballano 400mila euro per il rinnovo di Mandragora, la Fiorentina offre 1,5 milioni”

Il resto del mercato ruota attorno a Mandragora. La prossima settimana è previsto un incontro tra le parti per discutere del rinnovo del contratto. La volontà è quella di stringersi la mano, ma la Fiorentina dovrà fare un passo verso il calciatore e lo stesso dovrà fare Mandragora.

Per la fumata bianca serve un sacrificio di entrambi. Ballano circa 400mila euro (Mandragora chiede 2 milioni a stagione, la Fiorentina propone 1,6). Se si arriverà allo strappo, Pradè tornerà sul mercato. L’idea Nicolussi Caviglia è sempre sullo sfondo. Lo riporta La Nazione.