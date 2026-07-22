Labaro Viola

Nazione: “Bakayoko alla Fiorentina? Affare difficile con il Lipsia ma non impossibile al prezzo giusto”

Situazione da monitorare con grande attenzione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 09:00
Nazione: “Bakayoko alla Fiorentina? Affare difficile con il Lipsia ma non impossibile al prezzo giusto” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Situazione da monitorare con grande attenzione, come quella relativa a Bakayoko , anche lui smentito nella giornata di lunedì ma non ci sono dubbi sul fatto che piaccia e non poco alla Fiorentina. Affare comunque difficile con il Lipsia, ma non impossibile al giusto prezzo. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok