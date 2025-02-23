Nazione avvisa Palladino: “Hai grandi responsabilità. Verona? Come una finale”

La trasferta della Fiorentina a Verona è cruciale

La trasferta della Fiorentina a Verona è cruciale, con margini di errore ormai ridotti dopo la sconfitta contro il Como. La squadra di Palladino deve riprendere punti per restare in corsa per un'Europa più prestigiosa della Conference League. Oltre ai risultati, servono autostima, orgoglio e qualità di gioco, evitando le fragilità mostrate contro il Como. Il ritorno di Kean è un fattore chiave, ma l'intera squadra, compresi giocatori come Zaniolo, Fagioli e Dodo, deve ritrovare equilibrio e incisività. Palladino ha la responsabilità di guidare la squadra con scelte tattiche efficaci e letture corrette della partita. Con oltre quattromila tifosi viola in trasferta, la pressione è alta. La Fiorentina ha il potenziale per vincere, ma troppe volte ha frenato se stessa, mettendo in discussione i propri obiettivi. Lo scrive La Nazione.