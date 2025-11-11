Nazione avvisa: “La mancata convocazione di Kean in Nazionale rischia di trasformarsi in un caso diplomatico”

La mancata convocazione di Kean in Nazionale rischia di trasformarsi in un caso diplomatico. Come se la Fiorentina non avesse altro a cui pensare, tra il nuovo allenatore e una posizione in classifica drammatica, ad alzare i toni ci ha pensato il ct della Nazionale Gattuso, che parlando in occasione del ritiro azzurro a Coverciano ha detto la sua sull’infortunio alla tibia che ha messo ko la punta sia per la sfida dei viola di domenica a Genova che per gli impegni dell’Italia contro Moldova e Norvegia. In ogni caso, la punta è rimasta a Firenze e da domani – dopo 48 ore di riposo – assieme ai giocatori che non si sono aggregati alle rispettive Selezioni riprenderà ad allenarsi agli ordini di Va-noli e del suo staff.

Probabile che Kean, nei primi giorni di lavoro al Viola Park – che almeno per tutta questa settimana saranno di doppie sedute (con allenamenti al mattino e al pomeriggio) – debba svolgere ancora qualche sessione differenziata, esattamente come Gosens, reduce da una lesione di 1º grado del retto femorale sinistro. Entrambi, tuttavia, saranno disponibili per la ripresa del campionato con la Juventus, al pari di Martinelli e Ndour che per acciacchi fisici hanno dovuto rinunciare alla convocazione nelle Under azzurre. Lo riporta La Nazione.