Nazione avvisa la Fiorentina: “Dimenticati di giovedì, l’Inter sarà un’altra cosa”

Giovedì la Fiorentina ha toccato il cielo con un dito

Euforici, increduli e felici. La Fiorentina dopo la vittoria per 3 a 0 giovedì contro l'Inter ha toccato il cielo con un dito per una notte, ma La Nazione lancia un avvertimento: dimenticatevi di quella notte, perché stasera sarà tutto un'altra cosa. Eh si, perché le premesse sono totalmente diverse. Sarà diversa la Fiorentina, non più in emergenza e con la possibilità di schierare quelli nuovi. Sarà diversa l'Inter, che dopo il passo falso di giovedì, vorrà sicuramente rialzarsi a San Siro, davanti alla sua gente. Ci si gioca tanto stasera, chi per lo scudetto e chi per la Champions, ma non sarà sicuramente una partita come giovedì.

Insomma, gli spunti sono tanti. Ci sarà tanta qualità in campo, con una Fiorentina che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ma che allo stesso tempo guarda già avanti. Le prossime gare saranno contro Como, Lecce e Verona. La corsa Champions inizia da lì. Lo scrive La Nazione.

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