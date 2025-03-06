Nazione avvisa la Fiorentina: “C’è da controbattere alle accuse di ‘non gioco’ e da eliminare le chiacchiere”

Palladino sta dando un'anima a una squadra

C'è da controbattere alle accuse di ‘non-gioco' che la Fiorentina si sta portando dietro da qualche tempo, c'è da capire che combinazioni numeriche a parte (4-4-2 o 3-5-2 che sia), Palladino sta dando un'anima a una squadra che a gennaio ha vissuto su innesti di qualità. Ci sono, non ultimo, da cancellare, chiacchiere, voci o chiamiamole come vogliamo, che inquadrano una Fiorentina che perdendosi nel vuoto di una stagione anonima dovrebbe rimettere in discussione tanto del progetto acceso con il via alla gestione Palladino. In mezzo a tutto questo c'è appunto il Panathinaikos da battere. Con quel Kean versione guerriero colpito duro e uscito di scena a Verona ma che stasera vorrà essere il primo a mettersi la squadra sulle spalle e trasformare una trasferta dai mille rischi in una occasione da sfruttare per tornare a sognare. E Firenze ci crede. Lo scrive La Nazione.