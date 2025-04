Nazione annuncia: “De Gea sta bene, oggi contro il Cagliari sarà titolare”

Raffaele Palladino ha risolto il dubbio legato alla presenza di De Gea, che sarà titolare oggi contro il Cagliari, ma resta in bilico la scelta sulla trequarti tra Beltran e Gudmundsson. L’islandese ha bisogno di continuità dopo una prestazione opaca contro il Celje, mentre l’argentino, rimasto quasi interamente a riposo in Conference, scalpita per tornare titolare in Serie A, cosa che non accade dal 28 febbraio. Durante la rifinitura, Palladino ha testato entrambi, con Beltran leggermente favorito per affiancare Kean in attacco. Lo scrive La Nazione.