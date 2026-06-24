Nazione: “Alexsandro del Lille ultima idea per la difesa. Ha il contratto in scadenza nel 2028”
Una caratteristica è che usa bene tutti e due i piedi
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:01
L'ultima idea per puntellare la difesa porta invece a Alexsandro del Lille, robusto difensore centrale di manovra, classe '99, che usa bene entrambi i piedi. Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di tornare protagonista. Lo scrive La Nazione.