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Nazione: “Alexsandro del Lille ultima idea per la difesa. Ha il contratto in scadenza nel 2028”

Una caratteristica è che usa bene tutti e due i piedi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:01
Nazione: “Alexsandro del Lille ultima idea per la difesa. Ha il contratto in scadenza nel 2028” -
Rassegna Stampa
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L'ultima idea per puntellare la difesa porta invece a Alexsandro del Lille, robusto difensore centrale di manovra, classe '99, che usa bene entrambi i piedi. Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di tornare protagonista. Lo scrive La Nazione.

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