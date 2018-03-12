Nazione: e adesso i Della Valle vogliono riprendersi la Fiorentina, nel nome di Davide Astori

La Nazione oggi in edicola afferma che ieri Firenze e i Della Valle sono tornati ad abbracciarsi, nel ricordo di Astori. Uniti come forse non lo erano stati più da tanto, troppo, tempo. Il susseguirsi...

La Nazione oggi in edicola afferma che ieri Firenze e i Della Valle sono tornati ad abbracciarsi, nel ricordo di Astori. Uniti come forse non lo erano stati più da tanto, troppo, tempo. Il susseguirsi delle emozioni e dei ricordi è martellante: il silenzio che accompagna la squadra in campo, il video dedicato al capitano, la coreografia della Fiesole, l’applauso e le lacrime di tutto lo stadio, reso più intenso anche dalla partecipazione dei tifosi del Benevento.

A fine partita i Della Valle hanno affidato al sito ufficiale della Fiorentina il saluto nei confronti dei tifosi. E’ questo il sigillo sulla volontà – definitiva – della famiglia Della Valle che vuole riprendere per mano Firenze e la Fiorentina e nel nome di Astori tornare a farsi abbracciare dalla gente viola. Andrea Della Valle farà di tutto per rimettersi accanto alla squadra, al gruppo. A vivere con loro, con i suoi ragazzi, quel dover ripartire. A testa alta, con orgoglio. Proprio come avrebbe voluto Astori, il capitano.