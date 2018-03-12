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Nazione: e adesso i Della Valle vogliono riprendersi la Fiorentina, nel nome di Davide Astori

La Nazione oggi in edicola afferma che ieri Firenze e i Della Valle sono tornati ad abbracciarsi, nel ricordo di Astori. Uniti come forse non lo erano stati più da tanto, troppo, tempo. Il susseguirsi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 10:57
Nazione: e adesso i Della Valle vogliono riprendersi la Fiorentina, nel nome di Davide Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
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La Nazione oggi in edicola afferma che ieri Firenze e i Della Valle sono tornati ad abbracciarsi, nel ricordo di Astori. Uniti come forse non lo erano stati più da tanto, troppo, tempo. Il susseguirsi delle emozioni e dei ricordi è martellante: il silenzio che accompagna la squadra in campo, il video dedicato al capitano, la coreografia della Fiesole, l’applauso e le lacrime di tutto lo stadio, reso più intenso anche dalla partecipazione dei tifosi del Benevento.

A fine partita i Della Valle hanno affidato al sito ufficiale della Fiorentina il saluto nei confronti dei tifosi. E’ questo il sigillo sulla volontà – definitiva – della famiglia Della Valle che vuole riprendere per mano Firenze e la Fiorentina e nel nome di Astori tornare a farsi abbracciare dalla gente viola. Andrea Della Valle farà di tutto per rimettersi accanto alla squadra, al gruppo. A vivere con loro, con i suoi ragazzi, quel dover ripartire. A testa alta, con orgoglio. Proprio come avrebbe voluto Astori, il capitano.

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