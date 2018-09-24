Nazione: a San Siro possibile turnover, Gerson e Pjaca i più a rischio. I loro sostituti...

La Nazione questa mattina parla dell'Inter, che secondo i piani societari oggi sarebbe già dovuta essere l'anti-Juve, cosa che invece al momento non si è ancora concretizzata. La Fiorentina invece è...

A cura di Redazione Labaroviola 24 settembre 2018 09:14

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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