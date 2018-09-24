Nazione: a San Siro possibile turnover, Gerson e Pjaca i più a rischio. I loro sostituti...
La Nazione questa mattina parla dell'Inter, che secondo i piani societari oggi sarebbe già dovuta essere l'anti-Juve, cosa che invece al momento non si è ancora concretizzata. La Fiorentina invece è...
La Nazione questa mattina parla dell'Inter, che secondo i piani societari oggi sarebbe già dovuta essere l'anti-Juve, cosa che invece al momento non si è ancora concretizzata. La Fiorentina invece è chiamata a dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora. La formazione viola? A centrocampo a rischiare il turno di riposo dovrebbe essere Gerson. Contro la Spal sembrava che Pioli potesse far rifiatare Chiesa, ma così non è stato: difficile pensare che ci rinunci a San Siro. Non è da escludere che possa andare in panchina Pjaca, per poi magari entrare a gara in corso. Ecco, quindi, che cresce la candidatura di Mirallas, più di Eysseric.