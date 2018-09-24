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Nazione: a San Siro possibile turnover, Gerson e Pjaca i più a rischio. I loro sostituti...

La Nazione questa mattina parla dell'Inter, che secondo i piani societari oggi sarebbe già dovuta essere l'anti-Juve, cosa che invece al momento non si è ancora concretizzata.  La Fiorentina invece è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 09:14
Nazione: a San Siro possibile turnover, Gerson e Pjaca i più a rischio. I loro sostituti... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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La Nazione questa mattina parla dell'Inter, che secondo i piani societari oggi sarebbe già dovuta essere l'anti-Juve, cosa che invece al momento non si è ancora concretizzata.  La Fiorentina invece è chiamata a dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora. La formazione viola? A centrocampo a rischiare il turno di riposo dovrebbe essere Gerson. Contro la Spal sembrava che Pioli potesse far rifiatare Chiesa, ma così non è stato: difficile pensare che ci rinunci a San Siro. Non è da escludere che possa andare in panchina Pjaca, per poi magari entrare a gara in corso. Ecco, quindi, che cresce la candidatura di Mirallas, più di Eysseric.

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