29 Settembre 2025

Nazione a gamba tesa: “L’attacco da 100 milioni della Fiorentina è ancora a secco”

Redazione

29 Settembre · 12:34

29 Settembre 2025

I 4 attaccanti sono ancora a zero gol

Un attacco ancora a quota zero gol in campionato. E fa davvero una strana, stranissima, impressione, che a portarsi dietro questo score tutt’altro che incoraggiante, sia quel pacchetto offensivo di giocatori che all’inizio della stagione era un condensato di buone speranze. “Quattro extra-big, da Kean a Dzeko, passando per Gud e Piccoli: roba da Fantacalcio, il commento più diffuso”.

Ma le cose sono andate subito nella direzione opposta. Quei quattro sono ancora a zero gol. E’ uno dei maggiori problemi per Pioli. Con la stagione che corre e i gol che non arrivano, la situazione inizia a farsi seria. Ieri dal 42′ Pioli ha scelto di mettere insieme tutti e tre i suoi centravanti, Kean, Piccoli e Dzeko. Una scelta che, in quel finale di Pisa-Fiorentina ha fatto ricordare a tutti che la squadra viola aveva a disposizione un attacco da 100 milioni. Ma quell’attacco ancora non riesce a fare quello che tutti si aspettavano: i gol. Lo scrive La Nazione.

