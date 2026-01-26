Nazione a gamba tesa: “La Fiorentina ha bisogno di un antibiotico. Scontri diretti da film horror”

C’è bisogno di un antibiotico. E sia chiaro che dovrà essere bello tosto e potente per curare uno dei (tanti) mali della Fiorentina. E l’antibiotico in questione – si legge sulla ipotetica ricetta firmata da medico che ha in cuora i viola – dovrà essere somministrare alla squadra in occasione degli scontri diretti. Ovvero quelle sfide, quegli incroci, con le squadre che la Fiorentina deve tenere d’occhio per disegnarsi una classifica che vale la salvezza. Il ko interno di sabato contro il Cagliari (proprio come il pari, in Sardegna, nella gara di andata) diventa così l’ultimo atto di una serie di sfide-dirette che la Fiorentina ha fallito.

Numeri horror e classifica a parte, è evidente che la squadra di Vanoli (come era stato con Pioli) soffre l’avversario che le chiede di fare la partita. Che obbliga i viola a gestire il gioco, creare la manovra, sbilanciarsi. Il paradosso di questa stagione – che rimane una salita senza fine – è che la Fiorentina quando si trova a lottare con rivali di fascia alta, che pressano alto, che puntano (da subito) a sbloccare l’incontrato, quella Fiorentina che arranca con le piccole, diventa meno vulnerabile e addirittura più creativa e a suo modo concreta.

I numeri messi in fila negli scontri diretti giocati fino ad oggi, dicevamo, sono numeri impietosi. Come decisamente pericolosa inizia a farsi la classifica attuale con la Fiorentina che ha portata di mano solo il Lecce (prima squadra a salvarsi in questo momento), un punto sopra i viola, mentre il resto delle squadre da mettere e tenere nel mirino è (già) a sei punti di distanza.

La foto degli scontri diretti. Detto del Cagliari, l’unico risultato ‘pesante’ la Fiorentina l’ha trovato con la vittoria sulla Cremonese, mentre con Torino, Genoa e Pisa (tutte sfide giocate in trasferta) non si è andati oltre il punticino arrivato grazie al pareggio. Il peggio però la Fiorentina l’ha combinato quando ha giocato in casa. Quando appunto ha sofferto il fatto di dover gestire la partita contro chi era arrivato a Firenze soprattutto per difendersi e magari cercare il jolly con qualche contropiede. I ko con Verona e Lecce sono stati pesantissimi (anche perchè obbligato la squadra di Vanoli ad andare a cercare sul campo avversario, appunto a Verona e a Lecce, il riscatto), mentre in trasferta, Parma e Sassuolo rappresentano i tonfi più pericolosi da mettere in conto nella delicatissima combinazione dei risultati indispensabili per arrivare alla salvezza. Lo scrive La Nazione.