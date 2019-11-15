Nazionale italiana di calcio: per Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli solo panchina stasera?
Nazionale: fuori Chiesa dai titolari, dopo il brutto avvio di stagione?
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:43
Il Corriere dello Sport ci dà la probabile formazione dell'Italia di stasera e non compaiono tra gli undici titolari nè Castrovilli (e c'era ovviamente da aspettarselo), nè Chiesa, scalzato da Insigne e Bernardeschi, dopo il brutto avvio di stagione del calciatore della Fiorentina.
Ecco la probabile formazione azzurra per la trasferta contro la Bosnia:
Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.