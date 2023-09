Natali contento della difesa della Fiorentina: “La vedo bene. Colpito da Ranieri, Quarta ottimo per Italiano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: “Vedo molto bene i difensori della Fiorentina. Chi mi ha colpito tanto è Ranieri, in questi ultimi due anni è migliorato molto. Il gioco di Italiano è ottimo anche per un difensore come Quarta, ha delle particolarità che piacciono a Vincenzo. Bisognerà capire se il Betis a gennaio farà un assalto per l’ex River Plate”.