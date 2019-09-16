Nasuti è il nuovo Digital Manager della Fiorentina. Presto novità sul sito viola con quiz e giochi per i tifosi

Dai primi giorni di settembre è arrivato anche Riccardo Nasuti, il nuovo Digital Manager della Fiorentina. Arriva una nuova sfida dopo 17 anni alla Roma. Secondo il Corriere Fiorentino a breve sul nuo...

Dai primi giorni di settembre è arrivato anche Riccardo Nasuti, il nuovo Digital Manager della Fiorentina. Arriva una nuova sfida dopo 17 anni alla Roma. Secondo il Corriere Fiorentino a breve sul nuovo sito della viola ci saranno novità. Commisso vuol puntare molto sulla comunicazione. Nasuti è uno di quelli che ha contribuito a far diventare la società giallorossa una delle top in Italia. Adesso i social romanisti pubblicano in 13 lingue. La strategia che vuol seguire la Fiorentina è quella di aprirsi ai tifosi, di farli interagire con quiz e giochi abbattendo l'attuale barriera tra calciatori e tifosi attraverso la creazione di engagement. Boom di seguaci con l'arrivo di Ribery.