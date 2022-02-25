Nastasic e Kokorin non convocati per infortunio per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo
Nastasic e Kokorin non recuperano dai rispettivi infortuni e non ci saranno per il match di Reggio Emilia con il Sassuolo.
Non figurano tra i convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo Kokorin e Nastasic. I due calciatori, non propriamente al centro del progetto tecnico viola, sono out rispettivamente per un'infiammazione al tendine d'achille il primo e per un risentimento muscolare il secondo. Ecco la lista completa dei convocati per il match contro gli uomini di Dionisi:
ITALIANO: TORREIRA IN DUBBIO, PIATEK DAVANTI A CABRAL. NON HO ANCORA DECISO TRA DRAGO E TERRACCIANO''
https://www.labaroviola.com/italiano-torreira-in-dubbio-piatek-davanti-a-cabral-non-ho-ancora-deciso-tra-drago-e-terracciano/166899/