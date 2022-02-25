Nastasic e Kokorin non convocati per infortunio per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo

Nastasic e Kokorin non recuperano dai rispettivi infortuni e non ci saranno per il match di Reggio Emilia con il Sassuolo.

A cura di Redazione Labaroviola 25 febbraio 2022 17:58

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