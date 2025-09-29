Nassi non ha dubbi: “Giocatori come Piccoli e Sohm non possono giocare nella Fiorentina”

L’ex dg della Fiorentina ,Nassi, ha parlato delle difficoltà dell’inizio della Fiorentina e espresso un’opinione generale sul mercato.

L’ex direttore generale della Fiorentina,Claudio Nassi,è intervenuto durante “viola amore mio” esprimendo i propri pensieri sul mercato viola e sulle prossime partite di campionato.

Dopo aver speso 92 milioni sul mercato, se lei fosse il direttore sportivo della Fiorentina avresti timore delle reazioni del presidente Commisso? “ Non me l’augurerei però bisogna rimanere calmi, in attesa che la squadra e Pioli trovino la quadra giusta. Piano piano la Fiorentina tornerà dove le spetta”.

Vista l’esperienza di Pioli ci si poteva aspettare una partenza così? “Mi aspettavo una partenza diversa, personalmente non condivido l’idea di mettere tutte le punte in campo ma piuttosto avrei messo più’ esterni che ore vano andare sul fondo e mettere dei cross per gli attaccanti. Adesso bisogna aspettare perchè peggio di così non può andare”.

Lei dice di stare calmi e attendere , ma per quanto? “ Capisco che in molte altre piazze avrebbero già preso delle decisioni forti e capisco anche che i tifosi siano arrabbiati, però credo che si debba pazientare ancora un pò perchè sono convinto che la Fiorentina possa risalire in classifica”.

Il mercato è stato sopravvalutato? “Si, io per primo l’ho sopravvalutato. La Fiorentina ha comunque giocatori buoni. Non è solo colpa della squadra, anche il presidente è spesso a New York e anche i dirigenti non stanno facendo un grande lavoro. Si possono trovare ottimi giocatori anche dalle squadre minori ma bisogna giocare d’anticipo.”

Avresti preso Piccoli a 25 milioni più bonus? “Sinceramente no. Il Genoa ha preso Retegui quando noi avevamo Burdisso come direttore , che aveva lavorato nel Boca Juniors e non è possibile che non si sia preso noi.Non avrei preso Piccoli prchè non risponde ai requisiti”.

Pioli rischia se non arriva un risultato positivo contro la Roma? “Con la Roma sarà durissima perchè loro arrivano da ottimi risultati e hanno giocatori di livello. Dobbiamo prima cercare di non perdere, perchè per vincere bisogna avere paura di perdere”.

Avrebbe preso per 15 milioni Sohm? “No. Alla Fiorentina servono giocatori di livello, questi tipi di giocatori spettano ad altri”.

Come vede le prossime partite? “Il calendario è difficile,però se giochi per non perdere riduci il rischio. Proverei ad utilizzare copertura e contropiede, che è la migliore per fermare le squadre forti”.