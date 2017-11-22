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Nassi: "I Della Valle devono capire che il calcio non è né un divertimento né uno svago, serve presenza"

Claudio Nassi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per me la Fiorentina deve sempre competere a livello nazionale e internazionale perché non le manca praticamente nulla, o meglio manca una prop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 18:19
Nassi: "I Della Valle devono capire che il calcio non è né un divertimento né uno svago, serve presenza" -
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Claudio Nassi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per me la Fiorentina deve sempre competere a livello nazionale e internazionale perché non le manca praticamente nulla, o meglio manca una proprietà che capisca che il calcio non è divertimento e svago".

Prosegue sempre sui Della Valle: "Cosa mi aspetto dai Della Valle? Loro hanno tutto, nomi, aziende, possibilità economiche ma il calcio richiede la presenza dei presidenti. Il calcio è l’azienda più importante del paese per tanti motivi. Mi meraviglio che non capiscano l’importanza del calcio in questo paese".

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