Nassi: "I Della Valle devono capire che il calcio non è né un divertimento né uno svago, serve presenza"
Claudio Nassi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per me la Fiorentina deve sempre competere a livello nazionale e internazionale perché non le manca praticamente nulla, o meglio manca una prop...
Claudio Nassi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per me la Fiorentina deve sempre competere a livello nazionale e internazionale perché non le manca praticamente nulla, o meglio manca una proprietà che capisca che il calcio non è divertimento e svago".
Prosegue sempre sui Della Valle: "Cosa mi aspetto dai Della Valle? Loro hanno tutto, nomi, aziende, possibilità economiche ma il calcio richiede la presenza dei presidenti. Il calcio è l’azienda più importante del paese per tanti motivi. Mi meraviglio che non capiscano l’importanza del calcio in questo paese".