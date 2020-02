Firenze, 11 febbraio 2020 – Un omaggio per piccoli cuori viola, un benvenuto per partecipare alla gioia di ogni nascita: Rocco Commisso e la Fiorentina hanno deciso di iniziare il nuovo anno con un progetto dedicato ai nuovi nati. Il Welcome Baby Pack si compone di molti prodotti utili alle famiglie, racchiusi in una scatola di latta pensata per essere conservata e per raccogliere i primi ricordi di una “vita in viola”. È così che il Club si prepara ad accogliere nella sua grande famiglia tutti i nati a partire da gennaio 2020 negli ospedali dell’area fiorentina (Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Ospedale Nuovo San Giovanni Di Dio, l’Ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli e il Nuovo Ospedale del Mugello).

Pochi giorni fa la prima speciale consegna del Welcome Baby Pack ha visto protagonista Joe Barone che ha incontrato nella casa della Fiorentina il piccolo Riccardo, il primo bimbo nato a Firenze nel 2020, e la sua famiglia.

Mamma e papà sono stati felici di visitare lo Stadio e ricevere questo regalo dal Club viola. Con loro prende il via il progetto di benvenuto per tutte le famiglie dei neonati fiorentini cui la Società avrà il piacere di consegnare un body in cotone, un ciuccio, un bavaglino, un biberon, un doudou e un set per conservare l’impronta del proprio piccolo.

L’omaggio sarà disponibile da fine febbraio presso il Fiorentina Store de I Gigli, al Fiorentina Point, e, grazie alla collaborazione con Sport Media Group – partner commerciale del Progetto InViola –

anche nei Punti InViola aderenti all’iniziativa attraverso una semplice modalità di registrazione. Sarà sufficiente iscriversi sul portale www.fiorentinababy.it, inserendo i dati del bebè, per ricevere un codice a barre da presentare per il ritiro del proprio pack.

Violachannel.tv