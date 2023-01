Nardella: “Troppa burocrazia, così PNRR diventa una Via Crucis. Stadio? Così non si può andare avanti”

La realizzazione del Nuovo Franchi, e non solo, impegnerà molto il comune di Firenze nei prossimi anni. A tal proposito, il sindaco Dario Nardella si è sfogato con una foto sui social. Ecco le sue parole, riportate dal Corriere Fiorentino: “Ho messo la foto perché francamente sono stufo di andare avanti così, con continui adempimenti burocratici. Quelle che vedete sono le carte, decine e decine di fogli, per un gancio. Se ne metto dieci devo produrle per dieci volte… È una Via Crucis. Le norme del Pnrr invece di semplificare la situazione la hanno peggiorata. Con il Pnrr non è cambiato nulla. L’ho detto al precedente governo e lo dico a questo, che invece di pensare al Pos e al contante deve pensare ad una vera semplificazione”.

Nel suo intervento c’è spazio anche per il tema restyling del Franchi: “Non solo per la conferenza dei servizi i soggetti attorno al tavolo sono 39. Ma per la procedura di affidamento 40 persone, anche chi coinvolto marginalmente, hanno dovuto fare l’autocertificazione per l’assenza di conflitto di interessi. Così non si può andare avanti”.