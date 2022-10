Nardella sul nuovo Franchi: “Zero spese per la Fiorentina. C’era l’idea di demolirlo tutto”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato anche del restyling dello stadio Artemio Franchi: “Mi preme ricordare che per il nuovo stadio la Fiorentina non avrà spese. Il presidente Commisso aveva detto che avrebbe voluto il controllo totale della gestione, altrimenti non avrebbe messo un euro perché avevano progetti diversi sul Franchi inizialmente. C’era l’idea di demolirlo tutto, non si può fare, c’è una legge dello Stato che lo dichiara monumento nazionale, ma si possono modificare alcune parti”.